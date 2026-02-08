El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 8 de febrero de 2026

LOGROÑO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 8 de febrero de 2026, en La Rioja, lluvia débil, alguna racha fuerte de viento y temperaturas en ligero descenso.

El cielo estará nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas, principalmente en la sierra, tendiendo a remitir al final del día. La cota de la nieve se situará entre 1.000 y 1.200 metros.

Habrá además heladas débiles en la sierra. El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado con alguna racha fuerte.

Por su parte, las temperaturas en general no variarán o irán en ligero descenso. Oscilarán entre 3 y 12 grados en Calahorra; entre 4 y 10 grados en Haro; y entre 3 y 11 grados en Logroño.