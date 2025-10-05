El tiempo en La Rioja hoy, domingo 5 de octubre de 2025

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 5 de octubre de 2025, en La Rioja, descenso notable de las temperaturas máximas.

Cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la Rioja Alta y la Ibérica. Probabilidad de bancos de niebla en la sierra.

Viento del noroeste y norte, flojo con intervalos de moderado

Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Oscilarán entre 10 y 20 grados en Calahorra; entre 10 y 19 grados en Haro; y entre 9 y 19 grados también en Logroño.