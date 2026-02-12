El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 12 de febrero de 2026

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 12 de febrero de 2026, en La Rioja, posibilidad de que se produzcan rachas muy fuertes de viento

El cielo presentará intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en la primera mitad del día, preferentemente en la sierra, pueden ser de nieve por encima de 1.400 metros.

El viento soplará del oeste y suroeste, moderado a fuerte con rachas muy fuertes.

Las temperaturas irán en descenso en general, menor las máximas en el valle medio y bajo. Los principales valores oscilarán entre 8 y 17 grados en Calahorra; entre 8 y 15 grados en Haro; y entre 7 y 16 grados en Logroño.