El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 13 de noviembre de 2025

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, en La Rioja, rachas de viento fuertes o muy fuertes en montaña.

Habrá predominio de cielo poco nuboso con nubes altas y tendiendo a intervalos nubosos al final del día, sin descartar algún chubasco disperso.

El viento soplará del sur y sureste, flojo o moderado, con intervalos de fuerte en montaña y rachas muy fuertes en cotas altas.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 10 y 19 grados de Calahorra y Haro, 10 y 18 de Logroño.