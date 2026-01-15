El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 15 de enero de 2026

LOGROÑO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 15 de enero de 2026, en La Rioja, más nubes por la tarde y temperaturas en general en descenso.

El cielo estará poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas por la tarde. La cota de nieve estará entre 1.400 y 1.200 metros.

Habrá heladas débiles, más generalizadas en zonas de montaña. El viento soplará predominantemente del suroeste flojo o moderado, con rachas fuertes en la Ibérica.

Las temperaturas irán descenso en general. Oscilarán 1 y 13 grados en Calahorra; entre 1 y 8 grados en Haro; y entre 1 y 9 grados en Logroño.