El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 17 de septiembre, en La Rioja, nubes y mínimas más bajas.

El cielo estará nuboso, con apertura de claros por la noche. Brumas y algunos bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña. No se descartan lloviznas en la primera mitad del día.

El viento soplará flojo del noroeste con intervalos de moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas serán algo más bajas, mientras que las máximas subirán ligeramente. Oscilarán entre 13 y 26 grados en Calahorra; entre 11 y 24 grados en Haro; y entre 13 y 24 grados en Logroño.