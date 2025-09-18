El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y máximas que suben hasta los 36 grados.

El cielo estará poco nuboso en general. El viento soplará de dirección con predominio del sureste o sur, flojo con algún intervalo de moderado.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso, más acusado en las mínimas. Oscilarán entre 17 y 36 grados en Calahorra; entre 14 y 36 grados en Haro; y entre 16 y 35 grados en Logroño.