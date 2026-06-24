El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 24 de junio de 2026

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 24 de junio de 2026, en La Rioja, probabilidad de chubascos con tormentas ocasionales, que podrían ser localmente fuertes, además de temperaturas máximas muy altas, que pueden alcanzar los 40 grados y localmente los 41 o 42 grados en la Ribera del Ebro.

El cielo estará nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. Existe probabilidad de chubascos con tormentas ocasionales, más probables en el extremo occidental y en montaña, que podrían ser localmente fuertes.

El viento será del sur y sureste, flojo con algún intervalo moderado, sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta. Las temperaturas, sin cambios, serán muy altas. Por localidades, oscilarán entre 25 y 42 grados en Calahorra; 23 y 41 en Haro; y 24 y 42 en Logroño.