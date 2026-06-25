El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 25 de junio de 2026

LOGROÑO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 25 de junio de 2026, en La Rioja, probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes y temperaturas altas en el Valle del Ebro.

Se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, y probabilidad de chubascos, principalmente por la tarde, localmente pueden ser fuertes y con granizo.

El viento será del sur o sureste, moderado con intervalos de fuerte. Las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios, y las máximas irán en descenso. Por localidades, oscilarán entre 24 y 39 grados en Calahorra; 19 y 36 en Haro; y entre 23 y 38 en Logroño.