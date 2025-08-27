El tiempo en La Rioja hoy, jueves 28 de agosto de 2025

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 28 de agosto de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos, con probables lluvias y chubascos, que pueden ir con tormenta, principalmente en la mitad oriental.

El viento será de componente norte, flojo con intervalos de moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso, y las máximas irán en descenso. Por localidades, oscilarán entre 18 y 31 grados en Calahorra; 17 y 29 en Haro; y entre 17 y 30 en Logroño.