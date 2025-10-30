El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 30 de octubre de 2025

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 30 de octubre de 2025, en La Rioja, menos nubes a lo largo del día y temperaturas máximas que serán más altas.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales, tendiendo a poco nuboso. El viento soplará del sur y suroeste, flojo en general, con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas irán en ligero o moderado ascenso. Los principales valores oscilarán entre 10 y 21 grados en Calahorra; entre 9 y 20 grados también en Haro; y entre 9 y 21 grados en Logroño.