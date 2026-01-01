El tiempo en La Rioja hoy, jueves 1 de enero de 2026

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 1 de enero de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en descenso.

Cielos poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y altas. Heladas débiles generalizadas, más intensas en la sierra.

Viento variable o del sur, flojo en general.

Temperaturas con pocos cambios, menos las máximas en el valle, que descenderán. Los principales valores oscilarán entre -1 y 7 grados en Calahorra; entre -1 y 3 grados en Haro; y entre -1 y 4 grados en Logroño.