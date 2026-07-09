El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 9 de julio de 2026

LOGROÑO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 9 de julio de 2026, en La Rioja, probabilidad de tormentas con rachas muy fuertes. Temperaturas máximas muy altas, que podrán alcanzar localmente los 39 grados.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas. La nubosidad será de evolución diurna en la segunda mitad del día, con probabilidad de tormentas, sin descartar algún chubasco ocasional.

El viento soplará variable, flojo, con intervalos moderados y alguna racha fuerte o muy fuerte en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 21 y 41 grados de Calahorra, 18 y 39 de Haro, 19 y 40 de Logroño.