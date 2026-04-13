El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 13 de abril de 2026

LOGROÑO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 13 de abril de 2026, en La Rioja, que se mantengan las temperaturas bajas, incluso que desciendan algo más las mínimas.

El cielo estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales, más seguras en zonas de montaña. La cota de la nieve se situará entre 1.000 y 1.300 metros.

Habrá heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará del noroeste, con rachas de intensidad moderada.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán o serán algo más bajas, mientras que las máximas subirán levemente. Oscilarán entre 6 y 15 grados en Calahorra; entre 4 y 15 grados Haro; y entre 6 y 15 grados en Logroño.