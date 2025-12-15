El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

LOGROÑO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, en La Rioja, más nubes al final del día y temperaturas más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, tendiendo durante la tarde a nuboso, con alguna precipitación a últimas horas. La cota de nieve se situará en torno a los 1.600 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla.

El viento soplará de componente sur y sureste flojo o moderado. Las temperaturas no variarán o serán algo más altas, en general. Oscilarán entre 6 y 13 grados en Calahorra; entre 5 y 14 grados tanto en Haro como en Logroño.