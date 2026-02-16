El tiempo en La Rioja hoy, lunes 16 de febrero de 2026

LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 16 de febrero de 2026, en La Rioja, notable ascenso de las temperaturas máximas.

Cielo nuboso con algunas precipitaciones en la Ibérica, aunque no se descartan en el valle durante la segunda mitad del día.

Viento del oeste y suroeste, con algunas rachas fuertes sobre en la sierra, principalmente en las horas centrales.

Temperaturas en ascenso, notable de las mínimas, aunque las máximas en el valle variarán poco. Éstas oscilarán entre los 10 y 16 grados en Calahorra, los 10 y 13 en Haro, y los 11 y 15 grados de Logroño.