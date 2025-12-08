El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

LOGROÑO 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 8 de diciembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas sin cambios.

Habrá predominio de cielo poco nuboso, sin descartar brumas y algún banco de niebla matinal. Alguna helada débil en cotas altas.

El viento soplará del suroeste en la sierra y variable o del sureste en el valle, flojo, con algún intervalo de moderado en montaña.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso en la Ibérica y en descenso en la Ribera. Éstas oscilarán entre los 3 y 13 grados de Calahorra, 4 y 10 de Haro, 4 y 11 de Logroño.