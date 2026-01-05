El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 5 de enero de 2026

LOGROÑO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 5 de enero de 2026, en La Rioja, nevadas débiles y heladas generalizadas, con temperaturas más bajas en general.

El cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar nevadas débiles dispersas, más probables en la sierra. Habrá heladas generalizadas, débiles en el valle y moderadas o localmente fuertes en la montaña.

El viento soplará del norte y noroeste, flojo con intervalos de moderado y posibilidad de alguna racha fuerte.

Las temperaturas no variarán o serán algo más bajas. Los principales valores oscilarán -1 y 5 grados en Calahorra; entre -2 y 4 grados también en Haro; y entre -1 y 5 grados en Logroño.