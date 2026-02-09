El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 9 de febrero de 2026

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 9 de febrero de 2026, en La Rioja, lluvia débil y temperaturas máximas algo más altas.

El cielo estará nuboso con precipitaciones débiles dispersas, tendiendo a ser generalizadas y localmente moderadas en la segunda mitad del día. Podrá haber alguna helada débil en la sierra.

El viento soplará del suroeste en montaña, moderado con rachas fuertes, y variable en el valle, flojo en general con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas serán en general algo más altas. Oscilarán entre 2 y 12 grados en Calahorra; entre 4 y 13 grados en Haro; y entre 3 y 15 grados en Logroño.