El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 9 de marzo de 2026

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 9 de marzo de 2026, en La Rioja, la lluvia volverá al final de la jornada, con temperaturas mínimas más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones en la segunda mitad del día. Cota de nieve, 1.400 a 1.600 metros bajando a 1.200 al final.

Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla y de heladas débiles en la Ibérica. El viento será del suroeste en la sierra y del sureste o variable en el valle, flojo en general.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Los principales valores oscilarán entre 4 y 15 grados en Calahorra; y entre 4 y 14 grados tanto en Haro como en Logroño.