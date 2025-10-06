El tiempo en La Rioja hoy, lunes 6 de octubre de 2025

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en La Rioja, ascenso localmente notable de las máximas en la Ibérica.

Cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en la Rioja Alta por la mañana, donde no se descarta que pueda formarse alguna bruma o banco de niebla a primeras horas.

Viento flojo variable.

Las temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, que podrá ser localmente notable en la Ibérica. Oscilarán entre 7 y 23 grados en Calahorra; entre 6 y 24 grados en Haro; y entre 5 y 23 grados también en Logroño.