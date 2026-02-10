El tiempo en La Rioja para hoy, martes 10 de febrero de 2026

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 10 de febrero de 2026, en La Rioja, lluvias y temperaturas en ascenso, notable en las mínimas.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes en la Ibérica, sin descartar que sean localmente persistentes.

El viento será del suroeste en montaña, moderado con rachas fuertes, y variable en el valle, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas irán en ascenso, que será notable en las mínimas. Por localidades, oscilarán entre 8 y 18 en Calahorra; 12 y 17 en Haro; y 10 y 19 en Logroño.