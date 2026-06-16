El tiempo en La Rioja para hoy, martes 16 de junio de 2026

LOGROÑO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 16 de junio de 2026, en La Rioja, que descarguen tormentas, sobre todo en la sierra.

El cielo estará poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, con nubes de evolución. Se esperan chubascos y tormentas, más probables en la Ibérica.

El viento soplará variable, más intenso y racheado en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en descenso, con máximas sin variaciones. Oscilarán entre 16 y 36 grados en Calahorra; entre 14 y 34 grados en Haro; y entre 16 y 35 grados en Logroño.