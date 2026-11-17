LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 17 de noviembre de 2026, en La Rioja, lluvia débil, temperaturas más altas y posibles rachas fuertes de viento.

El cielo estará nuboso con precipitaciones, débiles en general, principalmente en la Ibérica. Habrá brumas y bancos de niebla en cotas altas.

El viento soplará variable en el valle y del suroeste en la sierra, moderado, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en la Ibérica.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, que será localmente moderado. Los principales valores oscilarán entre 12 y 18 grados en Calahorra; entre 12 y 20 grados en Haro; y entre 11 y 19 grados en Logroño.