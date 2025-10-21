El tiempo en La Rioja para hoy, martes 21 de octubre de 2025

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 21 de octubre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso con alguna lluvia sobre todo en la sierra.

El cielo estará nuboso, con algunas lluvias o chubascos que serán más probables en la Ibérica. El viento soplará del suroeste y oeste, flojo o moderado.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. Oscilarán entre 9 y 24 grados en Calahorra; entre 13 y 24 grados en Haro; y entre 10 y 25 grados en Logroño.