El tiempo en La Rioja para hoy, martes 30 de diciembre de 2025

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 30 de diciembre de 2025, en La Rioja, nieblas y temperaturas más bajas en general.

El cielo presentará intervalos nubosos. No se descartan brumas y bancos de niebla, más probables en zonas de montaña. Habrá heladas débiles en la sierra.

El viento soplará flojo variable, tendiendo a fijarse del noroeste y a aumentar en intensidad.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso. Los principales valores oscilarán entre 3 y 11 grados en Calahorra; y entre 2 y 10 grados tanto en Haro como en Logroño.