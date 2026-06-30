El tiempo en La Rioja para hoy, martes 30 de junio de 2026

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 30 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas mínimas en descenso.
Habrá intervalos de nubes bajas por la mañana, con nubosidad más abundante hacia el oeste y nubes de evolución diurna en la Ibérica. Escasa probabilidad de algún chubasco aislado por la tarde.
El viento soplará de componente norte y oeste, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios. Éstas oscilarán entre los 15 y 32 grados de Calahorra y los 15 y 30 grados de Haro y Logroño.