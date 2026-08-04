El tiempo en La Rioja para hoy, martes 4 de agosto de 2026

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 4 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso con probabilidad de nubosidad de evolución diurna.

No se descarta alguna precipitación débil dispersa. El viento será del noroeste en el valle y del suroeste en la sierra, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso, y las máximas no tendrán cambios o irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 18 y 36 grados en Calahorra; 17 y 33 en Haro; y 18 y 34 en Logroño.