El tiempo en La Rioja para hoy, martes 2 de junio de 2026

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 2 de junio de 2026, en La Rioja, descenso notable de las temperaturas máximas.

El cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en La Rioja Alta y el Ibérico.

El viento soplará del noroeste, flojo y moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán con ligeros cambios y las máximas en descenso notable. Éstas oscilarán entre los 14 y 25 grados de Calahorra, 13 y 23 de Haro, 14 y 24 de Logroño.