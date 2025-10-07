El tiempo en La Rioja para hoy, martes 7 de octubre de 2025

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 7 de octubre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas más altas en general.

El cielo presentará predominio de cielos con nubes altas. El viento soplará flojo de dirección variable.

Las temperaturas en general irán a ascenso, sobre todo las mínimas en la sierra, que podrá ser localmente notable. Oscilarán entre 9 y 27 grados en Calahorra; entre 8 y 29 grados en Haro; y entre 9 y 28 grados en Logroño.