El tiempo en La Rioja para hoy, martes 1 de septiembre de 2026

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 1 de septiembre, en La Rioja, máximas en ascenso.
El cielo estará poco nuboso con nubes altas, con intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día en La Rioja Alta, sin descartar brumas y bancos de niebla. Habrá nubosidad de evolución por la tarde, con baja probabilidad de algún chubasco aislado con tormenta.
El viento soplará flojo y variable, fijándose de noroeste por la tarde y aumentando en intensidad.
Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero a moderado ascenso. Éstas oscilarán entre los 15 y 32 grados de Calahorra, 15 y 30 de Haro, 15 y 31 de Logroño.