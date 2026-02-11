El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

LOGROÑO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, en La Rioja, lluvias y temperaturas en ascenso, notable en las mínimas.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas, más frecuentes e intensas en la Ibérica.

El viento será predominantemente del suroeste con algunas rachas fuertes, que serán localmente muy fuertes en la Ibérica.

Las temperaturas permanecerán sin cambios en general, con las máximas algo más bajas quizás en el valle. Los principales valores oscilarán entre 10 y 16 grados en Calahorra; entre 12 y 17 grados en Haro; y entre 11 y 16 grados en Logroño.