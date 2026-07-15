El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 15 de julio de 2026

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 15 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas muy altas que pueden alcanzar los 37-39 grados en la Ribera del Ebro.

El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes bajas al principio y final del día.

El viento soplará variable, predominando del norte y noroeste en el valle y del suroeste en la sierra, de flojo a moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero descenso, localmente moderado. Éstas oscilarán entre los 19 y 39 grados de Calahorra, 19 y 37 de Haro, 19 y 38 de Logroño.