El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 16 de septiembre, en La Rioja, descenso de las temperaturas.

Habrá intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones ocasionales en la sierra y La Rioja Alta, sin descartar alguna dispersa en el resto, preferentemente en la primera mitad del día.

No se descartan brumas y bancos de niebla en la sierra. El viento soplará del noroeste y norte, moderado.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso que será notable de las máximas. Éstas oscilarán entre los 14 y 25 grados de Calahorra, 12 y 22 de Haro, 13 y 23 de Logroño.