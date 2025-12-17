El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos a poco nuboso, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña.

El viento será del noroeste girando a componente sur, flojo, sin descartar algún intervalo moderado. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, localmente moderado; y las máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Por localidades, oscilarán entre 5 y 14 en Calahorra; 4 y 12 en Haro; y 4 y 13 en Logroño.