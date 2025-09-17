El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y máximas en torno a 35 grados.

El cielo estará poco nuboso. No se descartan algunos bancos de niebla en La Rioja Alta. El viento soplará de dirección variable, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán o serán algo más bajas, mientras que las máximas irán en ascenso. Oscilarán entre 15 y 34 grados en Calahorra; entre 12 y 35 grados en Haro; y entre 14 y 34 grados en Logroño.