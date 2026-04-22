El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 22 de abril de 2026

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en La Rioja, menos nubes y máximas algo más bajas.

Habrá intervalos nubosos con alguna nubosidad de evolución y sin descartar algún chubasco aislado. Al final de la jornada, tendencia a cielo poco nuboso.

El viento soplará del sur, flojo. Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas serán algo más bajas. Oscilarán entre 13 y 30 grados en Calahorra; entre 11 y 27 grados en Haro; y entre 13 y 29 grados en Logroño.