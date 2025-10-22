El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 22 de octubre de 2025

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, en La Rioja, alguna lluvia y rachas fuertes de viento sobre todo en la Ibérica.

El cielo presentará intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones en la Ibérica. El viento soplará suroeste, con rachas fuertes o localmente muy fuertes en zonas altas de la Ibérica.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, que será más acusado en las mínimas. Oscilarán entre 13 y 26 grados en Calahorra; entre 16 y 24 grados en Haro; y entre 15 y 25 grados en Logroño.