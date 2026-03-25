El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas máximas algo más altas.

El cielo estará poco nuboso con algunas nubes altas, aumentando la nubosidad durante la segunda mitad del día con nubes medias y bajas que podrán reducir la visibidad en zonas de la sierra.

Habrá probablidad de algunas precipitaciones débiles en la Ibérica, con la cota de nieve bajando a unos 1.200 metros. Podrá haber heladas débiles en la Ibérica.

El viento soplará del suroeste flojo, girando a noroeste y aumentando a moderado. Las temperaturas mínimas irán en ascenso, mientras que las máximas serán algo más bajas. Oscilarán entre 6 y 17 grados en Calahorra; entre 4 y 16 grados en Haro; y entre 5 y 16 grados en Logroño.