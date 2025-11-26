El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, en La Rioja, subida en la cota de nieve y temperaturas máximas que siguen bajando de forma ligera.

El cielo presentará intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con precipitaciones débiles que pueden ser de nieve, más probables en la Ibérica, tendiendo a remitir al final del día.

La cota de nieve se situará entre 900 y 1.100 metros y habrá heladas débiles en zonas de montaña. El viento soplará del oeste y noroeste, flojo a moderado con rachas fuertes.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas serán ligeramente más bajas. Oscilarán entre 5 y 11 grados en Calahorra; entre 3 y 9 grados en Haro; y entre 4 y 10 grados en Logroño.