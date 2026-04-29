El tiempo en La Rioja hoy, miércoles 29 de abril de 2026

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 29 de abril de 2026, en La Rioja, chubascos que podrán ser fuertes y acompañados de tormenta.

El cielo estará nuboso a intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna. Precipitaciones y chubascos, sin descartar que sean localmente fuertes y puedan ir acompañados de tormentas.

El viento soplará de componentes sur y sureste, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas sufrirán con ligeros cambios, mientras que las máximas irán en ligero descenso. Oscilarán entre 13 y 25 grados en Calahorra; entre 12 y 23 grados en Haro; y entre 12 y 24 grados en Logroño.