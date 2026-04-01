El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 1 de abril de 2026

LOGROÑO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 1 de abril de 2026, en La Rioja, intervalos de viento fuerte en el este y el Ibérico.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes en la Ibérica occidental y poco probables en La Rioja Baja.

Habrá probabilidad de bancos de niebla en la sierra. El viento soplará del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en el este y el Ibérico.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 8 y 16 grados de Calahorra, 7 y 15 de Haro, 8 y 15 de Logroño.