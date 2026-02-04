El tiempo en La Rioja hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, en La Rioja, nevadas.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, más frecuentes en la sierra. La cota de nieve se situará a 900 metros, subiendo a 1.600 y 1.800.

El viento será del sur y suroeste moderado a fuerte en montaña, y del sureste, más flojo, en el valle. Se esperan heladas débiles en la sierra.

Las temperaturas mínimas no tendrá cambios y las máximas irán en ascenso. Por localidades, oscilarán entre 3 y 12 grados en Calahorra; 3 y 14 en Haro; y 3 y 11 en Logroño.