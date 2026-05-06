El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

LOGROÑO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 6 de mayo de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos y máximas más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con nubes de evolución, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales, principalmente en zonas de montaña. Probabilidad de alguna precipitación débil ocasional.

Podrá haber alguna helada débil dispersa en la sierra. El viento soplará suroeste girando del noroeste, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, mientras que las máximas variarán o serán algo más altas. Oscilarán entre 6 y 18 grados en Calahorra; 5 y 17 en Haro; y 6 y 16 en Logroño.