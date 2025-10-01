El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 1 de octubre de 2025

LOGROÑO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas sin grandes cambios.

El cielo estará predominantemente poco nuboso o despejado en toda la comunidad. El viento soplará del noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Por su parte, las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso en la ribera. Los principales valores oscilarán entre 9 y 24 grados en Calahorra; entre 9 y 23 grados en Haro; y entre 7 y 23 grados en Logroño.