El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, en La Rioja, algún chubasco por la tarde y máximas más bajas.

El cielo presentará intervalos de nubosidad media y alta, y de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso en la sierra. En el Ibérico occidental tiende a cielo nuboso al final del día, con alguna llovizna ocasional.

El viento soplará norte y noroeste, flojo con intervalos de moderado en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas en ligero descenso, más acusado en el oeste. Oscilarán entre 12 y 27 grados en Calahorra; entre 12 y 24 grados en Haro; y entre 11 y 25 grados en Logroño.