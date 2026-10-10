El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 10 de octubre de 2026

LOGROÑO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 10 de octubre de 2026 en La Rioja, que suban de forma moderada las temperaturas máximas.

El cielo estará poco nuboso. No se descartan nubes bajas, brumas y bancos de niebla en La Rioja Alta y la Sierra por la mañana.

El viento soplará del noroeste, flojo, con algún intervalo de moderado en el este.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas serán algo más altas. Oscilarán entre 11 y 23 grados en Calahorra; entre 9 y 21 grados en Haro; y entre 9 y 22 grados en Logroño.