El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 14 de febrero de 2026

LOGROÑO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 14 de febrero de 2026, en La Rioja, nevadas. Rachas muy fuertes de viento.

El cielo estará nuboso en general, con precipitaciones débiles o moderadas, remitiendo al final de la tarde, menos probables en La Rioja Baja y más frecuentes en la Ibérica. La cota de nieve bajará de 900 a 500 metros.

Habrá heladas débiles o moderadas en la sierra. El viento soplará del noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Éstas oscilarán entre los 5 y 9 grados de Calahorra, 2 y 6 de Haro, 4 y 8 de Logroño.