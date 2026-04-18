El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 18 de abril de 2026

LOGROÑO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 18 de abril de 2026, en La Rioja, cielo poco nuboso con nubes altas y con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde.

Se esperan chubascos dispersos con tormenta, más probables en la sierra, algunos de los cuales pueden ser fuertes e ir con granizo. Existe probabilidad de brumas, nubes bajas y bancos de niebla matinales en la Rioja Alta, sin descartar algunos en el resto.

El viento será variable, tendiendo a predominar el noroeste, flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero ascenso, y las máximas irán en ligero descenso o sin cambios. Por localidades, oscilarán entre 11 y 28 en Calahorra; 11 y 26 en Haro; y 10 y 26 en Logroño.