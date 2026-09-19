El tiempo en La Rioja hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 19 de septiembre, en La Rioja, máximas en ascenso.

El cielo estará poco nuboso, con algún intervalo nuboso en La Rioja Alta y la sierra en la primera mitad del día. No se descartan brumas y bancos de niebla.

El viento soplará flojo y variable. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso o sin cambios y las máximas en ligero a moderado ascenso. Éstas oscilarán entre los 9 y 28 grados de Calahorra, 9 y 29 de Haro, 8 y 28 de Logroño.